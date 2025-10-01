C’Chartres Basket Féminin vs Bourges Chartres

C’Chartres Basket Féminin vs Bourges Chartres mercredi 1 octobre 2025.

C’Chartres Basket Féminin vs Bourges

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – 18 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01 22:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Le 1er octobre à 20h, le C’Chartres Basket Féminin affronte Bourges au Colisée, rue Danièle-Casanova.

7 .

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 1 at 8pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Bourges at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

German :

Am 1. Oktober um 20 Uhr spielt C’Chartres Basket Feminin gegen Bourges im Colisée, Rue Danièle-Casanova.

Italiano :

Il 1° ottobre alle 20, il C’Chartres Basket Féminin affronta il Bourges al Colisée, in rue Danièle-Casanova.

Espanol :

El 1 de octubre a las 20:00, el C’Chartres Basket Féminin se enfrenta al Bourges en el Colisée, rue Danièle-Casanova.

L’événement C’Chartres Basket Féminin vs Bourges Chartres a été mis à jour le 2025-09-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES