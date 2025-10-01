C’Chartres Basket Féminin vs Bourges Chartres
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00
fin : 2025-10-01 22:00:00
2025-10-01
Le 1er octobre à 20h, le C’Chartres Basket Féminin affronte Bourges au Colisée, rue Danièle-Casanova.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 1 at 8pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Bourges at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
German :
Am 1. Oktober um 20 Uhr spielt C’Chartres Basket Feminin gegen Bourges im Colisée, Rue Danièle-Casanova.
Italiano :
Il 1° ottobre alle 20, il C’Chartres Basket Féminin affronta il Bourges al Colisée, in rue Danièle-Casanova.
Espanol :
El 1 de octubre a las 20:00, el C’Chartres Basket Féminin se enfrenta al Bourges en el Colisée, rue Danièle-Casanova.
