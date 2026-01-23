C’Chartres Basket Féminin vs Charleville-Mézières Chartres
C'Chartres Basket Féminin vs Charleville-Mézières Chartres dimanche 22 février 2026.
C’Chartres Basket Féminin vs Charleville-Mézières
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2026-02-22 15:15:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Le 22 février à 15h15, le C’Chartres Basket Féminin affronte Charleville-Mézières au Colisée, rue Danièle-Casanova.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 22 at 3.15pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Charleville-Mézières at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
