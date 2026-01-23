C’Chartres Basket Féminin vs Charleville-Mézières

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 15:15:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le 22 février à 15h15, le C’Chartres Basket Féminin affronte Charleville-Mézières au Colisée, rue Danièle-Casanova.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 22 at 3.15pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Charleville-Mézières at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

L’événement C’Chartres Basket Féminin vs Charleville-Mézières Chartres a été mis à jour le 2026-01-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES