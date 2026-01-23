C’Chartres Basket Féminin vs Landerneau Chartres

C’Chartres Basket Féminin vs Landerneau

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le 7 février à 20h, le C’Chartres Basket Féminin affronte Landerneau au Colisée, rue Danièle-Casanova.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On February 7 at 8pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Landerneau at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

