C’Chartres Basket Féminin vs Lattes Montpellier Chartres

C’Chartres Basket Féminin vs Lattes Montpellier

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-10-26 15:30:00

Le 26 octobre à 15h30, le C’Chartres Basket Féminin affronte Lattes Montpellier au Colisée, rue Danièle-Casanova.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 26 at 3.30pm, C’Chartres Basket Féminin takes on Lattes Montpellier at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

German :

Am 26. Oktober um 15:30 Uhr spielt C’Chartres Basket Feminin gegen Lattes Montpellier im Colisée, Rue Danièle-Casanova.

Italiano :

Il 26 ottobre alle 15.30, il C’Chartres Basket Féminin affronta il Lattes Montpellier al Colisée, in rue Danièle-Casanova.

Espanol :

El 26 de octubre a las 15.30 h, el C’Chartres Basket Féminin se enfrenta al Lattes Montpellier en el Colisée, rue Danièle-Casanova.

