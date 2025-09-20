C’Chartres Football vs AS Saint Ouen l’Aumône Chartres

C’Chartres Football vs AS Saint Ouen l’Aumône Chartres samedi 20 septembre 2025.

C’Chartres Football vs AS Saint Ouen l’Aumône

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le 20 septembre à 18h, le C’Chartres Football affronte l’AS Saint Ouen l’Aumône au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On September 20 at 6pm, C’Chartres Football take on AS Saint Ouen l’Aumône at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 20. September um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés, auf AS Saint Ouen l’Aumône.

Italiano :

Il 20 settembre alle 18, il C’Chartres Football affronta l’AS Saint Ouen l’Aumône allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 20 de septiembre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al AS Saint Ouen l’Aumône en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs AS Saint Ouen l’Aumône Chartres a été mis à jour le 2025-09-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES