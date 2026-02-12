C’Chartres Football vs AS Trouville Deauville Chartres
C'Chartres Football vs AS Trouville Deauville Chartres samedi 14 mars 2026.
C’Chartres Football vs AS Trouville Deauville
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Samedi 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Le 14 mars à 18h, le C’Chartres Football affronte l’AS Trouville Deauville au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir
English :
On March 14 at 6pm, C’Chartres Football take on AS Trouville Deauville at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
