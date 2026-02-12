C’Chartres Football vs AS Trouville Deauville Chartres

C’Chartres Football vs AS Trouville Deauville

Le 14 mars à 18h, le C’Chartres Football affronte l’AS Trouville Deauville au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

On March 14 at 6pm, C’Chartres Football take on AS Trouville Deauville at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

