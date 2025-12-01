C’Chartres Football vs Bretigny FCS

Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le 13 décembre à 18h, le C’Chartres Football affronte Bretigny FCS au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

English :

On December 13 at 6pm, C’Chartres Football takes on Bretigny FCS at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 13. Dezember um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés, auf Bretigny FCS.

Italiano :

Il 13 dicembre alle 18, il C’Chartres Football affronta il Bretigny FCS allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 13 de diciembre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Bretigny FCS en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES