Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres

C'Chartres Football vs Bretigny FCS

C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres samedi 13 décembre 2025.

C’Chartres Football vs Bretigny FCS

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Le 13 décembre à 18h, le C’Chartres Football affronte Bretigny FCS au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
  .

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On December 13 at 6pm, C’Chartres Football takes on Bretigny FCS at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 13. Dezember um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés, auf Bretigny FCS.

Italiano :

Il 13 dicembre alle 18, il C’Chartres Football affronta il Bretigny FCS allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 13 de diciembre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Bretigny FCS en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES