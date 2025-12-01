C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres
C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres samedi 13 décembre 2025.
C’Chartres Football vs Bretigny FCS
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : 
Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le 13 décembre à 18h, le C’Chartres Football affronte Bretigny FCS au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 13 at 6pm, C’Chartres Football takes on Bretigny FCS at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
German :
Am 13. Dezember um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés, auf Bretigny FCS.
Italiano :
Il 13 dicembre alle 18, il C’Chartres Football affronta il Bretigny FCS allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Espanol :
El 13 de diciembre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Bretigny FCS en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs Bretigny FCS Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES