C’Chartres Football vs Caen

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le 22 novembre à 18h, le C’Chartres Football affronte Caen au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On November 22 at 6pm, C’Chartres Football takes on Caen at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 22. November um 18 Uhr spielt C’Chartres Football gegen Caen im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés.

Italiano :

Il 22 novembre alle 18, il C’Chartres Football affronta il Caen allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 22 de noviembre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Caen en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Caen Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES