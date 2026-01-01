C’Chartres Football vs ESA Linas-Montlhéry Chartres
C’Chartres Football vs ESA Linas-Montlhéry Chartres samedi 17 janvier 2026.
C’Chartres Football vs ESA Linas-Montlhéry
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Début : Samedi 2026-01-17 18:00:00
fin : 2026-01-17 20:00:00
2026-01-17
Le 17 janvier à 18h, le C’Chartres Football affronte l’E.S.A. Linas-Montlhéry au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
English :
On January 17 at 6pm, C’Chartres Football take on E.S.A. Linas-Montlhéry at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs ESA Linas-Montlhéry Chartres a été mis à jour le 2026-01-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES