C’Chartres Football vs Le Havre Caucriauville

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

2026-02-21

Le 21 février à 18h, le C’Chartres Football affronte Le Havre Caucriauville au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On February 21 at 6pm, C’Chartres Football takes on Le Havre Caucriauville at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Le Havre Caucriauville Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES