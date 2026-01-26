C’Chartres Football vs Le Havre Caucriauville Chartres

C’Chartres Football vs Le Havre Caucriauville Chartres samedi 21 février 2026.

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 20:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Le 21 février à 18h, le C’Chartres Football affronte Le Havre Caucriauville au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On February 21 at 6pm, C’Chartres Football takes on Le Havre Caucriauville at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

