C’Chartres Football vs Racing Club France Chartres

C’Chartres Football vs Racing Club France

Début : Samedi 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le 21 mars à 18h, le C’Chartres Football affronte le Racing Club France au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 21 at 6pm, C’Chartres Football takes on Racing Club France at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

