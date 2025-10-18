C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres

C'Chartres Football vs Ste Geneviève FC

C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres samedi 18 octobre 2025.

C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :
2025-10-18

Le 18 octobre à 18h, le C’Chartres Football affronte le Ste Geneviève FC au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
  .

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 18 at 6pm, C’Chartres Football takes on Ste Geneviève FC at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 18. Oktober um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés, auf den Ste Geneviève FC.

Italiano :

Il 18 ottobre alle 18, il C’Chartres Football affronta lo Ste Geneviève FC allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 18 de octubre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Ste Geneviève FC en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES