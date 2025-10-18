C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres

C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres samedi 18 octobre 2025.

C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 20:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Le 18 octobre à 18h, le C’Chartres Football affronte le Ste Geneviève FC au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 18 at 6pm, C’Chartres Football takes on Ste Geneviève FC at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

German :

Am 18. Oktober um 18 Uhr trifft C’Chartres Football im Stade Jacques-Couvret, Route des Grands-Prés, auf den Ste Geneviève FC.

Italiano :

Il 18 ottobre alle 18, il C’Chartres Football affronta lo Ste Geneviève FC allo stadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

Espanol :

El 18 de octubre a las 18:00, el C’Chartres Football se enfrenta al Ste Geneviève FC en el estadio Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs Ste Geneviève FC Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES