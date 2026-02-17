C’Chartres Football vs SU Dives-Cabourg Football

Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le 11 avril à 18h, le C’Chartres Football affronte SU Dives-Cabourg Football au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.

.

Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 11 at 6pm, C’Chartres Football takes on SU Dives-Cabourg Football at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.

L’événement C’Chartres Football vs SU Dives-Cabourg Football Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES