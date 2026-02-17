C’Chartres Football vs SU Dives-Cabourg Football Chartres
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Début : Samedi 2026-04-11 18:00:00
Le 11 avril à 18h, le C’Chartres Football affronte SU Dives-Cabourg Football au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On April 11 at 6pm, C’Chartres Football takes on SU Dives-Cabourg Football at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs SU Dives-Cabourg Football Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES