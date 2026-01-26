C’Chartres Football vs Versailles FC Chartres
C’Chartres Football vs Versailles FC Chartres samedi 7 février 2026.
C’Chartres Football vs Versailles FC
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 20:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le 7 février à 18h, le C’Chartres Football affronte Versailles FC au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 7 at 6pm, C’Chartres Football takes on Versailles FC at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs Versailles FC Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES