C’Chartres Métropole Basket Féminin vs La Roche Vendée Chartres

C’Chartres Métropole Basket Féminin vs La Roche Vendée
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2025-12-21 15:30:00
2025-12-21
Le 21 décembre à 15h30, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte la Roche Vendée au Colisée, rue Danièle-Casanova.
English :
On December 21 at 3:30pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Roche Vendée at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
German :
Am 21. Dezember um 15:30 Uhr trifft C’Chartres Metropole Basket Feminin im Colisée, Rue Danièle-Casanova, auf Roche Vendée.
Italiano :
Il 21 dicembre alle 15.30, il C’Chartres Métropole Basket Féminin affronta la Roche Vendée al Colisée, in rue Danièle-Casanova.
Espanol :
El 21 de diciembre a las 15.30 h, el C’Chartres Métropole Basket Féminin se enfrenta al Roche Vendée en el Colisée, rue Danièle-Casanova.
