C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Landerneau Chartres
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Landerneau Chartres jeudi 30 avril 2026.
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Landerneau
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le 30 avril à 20h le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Landerneau au Colisée, rue Danièle-Casanova.
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Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On April 30 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Landerneau at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Landerneau Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES