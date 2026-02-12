C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Lyon Chartres

C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Lyon

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Le 24 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Lyon au Colisée, rue Danièle-Casanova.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Lyon at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

