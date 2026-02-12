C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Lyon Chartres
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Lyon Chartres mardi 24 mars 2026.
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Lyon
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Le 24 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Lyon au Colisée, rue Danièle-Casanova.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On March 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Lyon at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
