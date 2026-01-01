C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF Chartres
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF Chartres samedi 24 janvier 2026.
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le 24 janvier à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Toulouse MBF au Colisée, rue Danièle-Casanova.
8 .
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On January 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Toulouse MBF at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF Chartres a été mis à jour le 2026-01-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES