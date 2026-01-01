C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF Chartres

C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Toulouse MBF

Le 24 janvier à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Toulouse MBF au Colisée, rue Danièle-Casanova.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On January 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Toulouse MBF at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

