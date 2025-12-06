C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le 6 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Villeneuve d’Ascq au Colisée, rue Danièle-Casanova.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On December 6 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Villeneuve d’Ascq at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

German :

Am 6. Dezember um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Basket Feminin gegen Villeneuve d’Ascq im Colisée, Rue Danièle-Casanova.

Italiano :

Il 6 dicembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Féminin affronta il Villeneuve d’Ascq al Colisée, in rue Danièle-Casanova.

Espanol :

El 6 de diciembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Basket Féminin se enfrenta al Villeneuve d’Ascq en el Colisée, rue Danièle-Casanova.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES