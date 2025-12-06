C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres samedi 6 décembre 2025.
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Le 6 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Villeneuve d’Ascq au Colisée, rue Danièle-Casanova.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 6 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Villeneuve d’Ascq at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
German :
Am 6. Dezember um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Basket Feminin gegen Villeneuve d’Ascq im Colisée, Rue Danièle-Casanova.
Italiano :
Il 6 dicembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Féminin affronta il Villeneuve d’Ascq al Colisée, in rue Danièle-Casanova.
Espanol :
El 6 de diciembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Basket Féminin se enfrenta al Villeneuve d’Ascq en el Colisée, rue Danièle-Casanova.
