C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres samedi 18 avril 2026.
C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le 18 avril à 20h le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Villeneuve d’Ascq au Colisée, rue Danièle-Casanova.
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Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On April 18 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Villeneuve d’Ascq at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES