C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le 18 avril à 20h le C’Chartres Métropole Basket Féminin affronte Villeneuve d’Ascq au Colisée, rue Danièle-Casanova.

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Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On April 18 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Féminin takes on Villeneuve d’Ascq at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Féminin vs Villeneuve d’Ascq Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES