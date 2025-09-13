C’Chartres Métropole Basket Masculin vs ALM Évreux Chartres

Le 13 septembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte ALM Évreux au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On September 13 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on ALM Évreux at the Colisée.

German :

Am 13. September um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf ALM Évreux.

Italiano :

Il 13 settembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta l’ALM Évreux al Colisée.

Espanol :

El 13 de septiembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al ALM Évreux en el Colisée.

