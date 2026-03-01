C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Besançon

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le 22 mars à 15h30, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Besançon Avenir Comtois au Colisée.

10 .

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 22 at 3:30pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Besançon Avenir Comtois at the Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Besançon Chartres a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES