Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Dimanche 2026-03-22 15:30:00
Le 22 mars à 15h30, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Besançon Avenir Comtois au Colisée.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
On March 22 at 3:30pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Besançon Avenir Comtois at the Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Besançon Chartres a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES