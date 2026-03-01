C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Charleville-Mézières Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Charleville-Mézières
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Mardi 2026-03-31 20:00:00
Le 31 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Charleville-Mézières au Colisée.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On March 31 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Charleville-Mézières at the Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Charleville-Mézières Chartres a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES