C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Charleville-Mézières Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Charleville-Mézières

Le 31 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Charleville-Mézières au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 31 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Charleville-Mézières at the Colisée.

