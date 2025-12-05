C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères

Le 5 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Fougères au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On December 5 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Fougères at the Colisée.

German :

Am 5. Dezember um 20 Uhr tritt der C’Chartres Metropole Basket Masculin gegen Fougères im Colisée an.

Italiano :

Il 5 dicembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Fougères al Colisée.

Espanol :

El 5 de diciembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Fougères en el Colisée.

