C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères Chartres vendredi 5 décembre 2025.
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Le 5 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Fougères au Colisée.
.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 5 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Fougères at the Colisée.
German :
Am 5. Dezember um 20 Uhr tritt der C’Chartres Metropole Basket Masculin gegen Fougères im Colisée an.
Italiano :
Il 5 dicembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Fougères al Colisée.
Espanol :
El 5 de diciembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Fougères en el Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Fougères Chartres a été mis à jour le 2025-11-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES