C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Levallois Métropolitans Basket Club Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Levallois Métropolitans Basket Club

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

Le 27 septembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Levallois Métropolitans Basket Club au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On September 27 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Levallois Métropolitans Basket Club at the Colisée.

German :

Am 27. September um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf den Levallois Metropolitans Basket Club.

Italiano :

Il 27 settembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Levallois Métropolitans Basket Club al Colisée.

Espanol :

El 27 de septiembre a las 20:00 horas, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Levallois Métropolitans Basket Club en el Colisée.

