Vendredi 2025-11-14 20:00:00
Le 14 novembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte le CEP Lorient Breizh Basket au Colisée.
On November 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on CEP Lorient Breizh Basket at the Colisée.
Am 14. November um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf CEP Lorient Breizh Basket.
Il 14 novembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il CEP Lorient Breizh Basket al Colisée.
El 14 de noviembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al CEP Lorient Breizh Basket en el Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES