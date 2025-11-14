Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient Chartres

C'Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient Chartres vendredi 14 novembre 2025.

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :
2025-11-14

Le 14 novembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte le CEP Lorient Breizh Basket au Colisée.
  .

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On November 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on CEP Lorient Breizh Basket at the Colisée.

German :

Am 14. November um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf CEP Lorient Breizh Basket.

Italiano :

Il 14 novembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il CEP Lorient Breizh Basket al Colisée.

Espanol :

El 14 de noviembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al CEP Lorient Breizh Basket en el Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES