C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Le 14 novembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte le CEP Lorient Breizh Basket au Colisée.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On November 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on CEP Lorient Breizh Basket at the Colisée.

German :

Am 14. November um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf CEP Lorient Breizh Basket.

Italiano :

Il 14 novembre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il CEP Lorient Breizh Basket al Colisée.

Espanol :

El 14 de noviembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al CEP Lorient Breizh Basket en el Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lorient Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES