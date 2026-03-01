C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pays Salonais Basket

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : Jeudi 2026-03-12 20:00:00

Le 12 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte le Pays Salonais Basket au Colisée, rue Danièle-Casanova.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 12 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Pays Salonais Basket at the Colisée, rue Danièle-Casanova.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pays Salonais Basket Chartres a été mis à jour le 2026-03-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES