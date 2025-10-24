C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Poissy Chartres
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00
Le 24 octobre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Poissy au Colisée.
English :
On October 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Poissy at the Colisée.
German :
Am 24. Oktober um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf Poissy.
Italiano :
Il 24 ottobre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta Poissy al Colisée.
Espanol :
El 24 de octubre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Poissy en el Colisée.
