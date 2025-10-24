Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Poissy Chartres

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00
Le 24 octobre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Poissy au Colisée.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Poissy at the Colisée.

German :

Am 24. Oktober um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf Poissy.

Italiano :

Il 24 ottobre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta Poissy al Colisée.

Espanol :

El 24 de octubre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Poissy en el Colisée.

