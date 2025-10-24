C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Poissy Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Poissy

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

Le 24 octobre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Poissy au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Poissy at the Colisée.

German :

Am 24. Oktober um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf Poissy.

Italiano :

Il 24 ottobre alle 20, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta Poissy al Colisée.

Espanol :

El 24 de octubre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Poissy en el Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Poissy Chartres a été mis à jour le 2025-10-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES