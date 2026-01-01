C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pôle France Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pôle France Chartres vendredi 30 janvier 2026.
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pôle France
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Le 30 janvier à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte le Pôle France au Colisée, rue Danièle-Casanova.
10 .
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On January 30 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Pôle France at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Pôle France Chartres a été mis à jour le 2026-01-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES