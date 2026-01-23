C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Rennes Chartres

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Vendredi 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Le 20 février à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Rennes au Colisée.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

On February 20 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Rennes at the Colisée.

