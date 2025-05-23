C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le 9 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Saint-Chamond au Colisée.

15 .

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On April 9 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Saint-Chamond at the Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES