C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond Chartres jeudi 9 avril 2026.
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Le 9 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Saint-Chamond au Colisée.
15 .
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On April 9 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Saint-Chamond at the Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Chamond Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES