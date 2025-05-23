C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Vallier Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Vallier Chartres mardi 21 avril 2026.
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Vallier
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Le 21 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Saint-Vallier au Colisée.
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Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On April 21 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Saint-Vallier at the Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Saint-Vallier Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES