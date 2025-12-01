C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tarbes Lourdes Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tarbes Lourdes

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Le 19 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Tarbes Lourdes au Colisée.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On December 19 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Tarbes Lourdes at the Colisée.

German :

Am 19. Dezember um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculin im Colisée auf Tarbes Lourdes.

Italiano :

Il 19 dicembre alle 20.00, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Tarbes Lourdes al Colisée.

Espanol :

El 19 de diciembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Tarbes Lourdes en el Colisée.

