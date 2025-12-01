C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tarbes Lourdes Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tarbes Lourdes
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Début : Vendredi 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Le 19 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Tarbes Lourdes au Colisée.
English :
On December 19 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Tarbes Lourdes at the Colisée.
German :
Am 19. Dezember um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculin im Colisée auf Tarbes Lourdes.
Italiano :
Il 19 dicembre alle 20.00, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Tarbes Lourdes al Colisée.
Espanol :
El 19 de diciembre a las 20:00, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Tarbes Lourdes en el Colisée.
L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tarbes Lourdes Chartres a été mis à jour le 2025-11-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES