C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tours Métropole Basket Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tours Métropole Basket Chartres mardi 30 septembre 2025.

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tours Métropole Basket

Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 20:00:00

fin : 2025-09-30 22:00:00

Date(s) :

2025-09-30

Le 30 septembre à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Tours Métropole Basket au Colisée.

.

Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On September 30 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Tours Métropole Basket at the Colisée.

German :

Am 30. September um 20 Uhr trifft der C’Chartres Metropole Basket Masculinum im Colisée auf Tours Metropole Basket.

Italiano :

Il 30 settembre alle 20.00, il C’Chartres Métropole Basket Masculin affronta il Tours Métropole Basket al Colisée.

Espanol :

El 30 de septiembre a las 20:00 horas, el C’Chartres Métropole Basket Masculin se enfrenta al Tours Métropole Basket en el Colisée.

L’événement C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Tours Métropole Basket Chartres a été mis à jour le 2025-09-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES