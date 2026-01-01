C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Val de Seine Basket Chartres
C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Val de Seine Basket
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Mardi 2026-01-20 20:00:00
2026-01-20
Le 20 janvier à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Val de Seine Basket au Colisée, rue Danièle-Casanova.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On January 20 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Val de Seine Basket at the Colisée, rue Danièle-Casanova.
