C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Vitré Chartres

C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Vitré
Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Vendredi 2026-02-06 20:00:00
2026-02-06 22:00:00
2026-02-06
Le 6 février à 20h, le C’Chartres Métropole Basket Masculin affronte Vitré au Colisée.
Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 6 at 8pm, C’Chartres Métropole Basket Masculin takes on Vitré at the Colisée.
