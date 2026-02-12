C’Chartres Métropole Handball vs Aix-en-Provence

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le 13 mars à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Aix-en-Provence au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

.

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 13 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Aix-en-Provence at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Aix-en-Provence Chartres a été mis à jour le 2026-02-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES