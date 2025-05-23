C’Chartres Métropole Handball vs Chambéry Chartres

C'Chartres Métropole Handball vs Chambéry 28

C’Chartres Métropole Handball vs Chambéry Chartres samedi 18 avril 2026.

C’Chartres Métropole Handball vs Chambéry

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Le 17 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Chambéry au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
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28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

On April 17 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Chambéry at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Chambéry Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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