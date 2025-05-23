C’Chartres Métropole Handball vs Dijon Chartres

C'Chartres Métropole Handball vs Dijon 28

C’Chartres Métropole Handball vs Dijon Chartres vendredi 24 avril 2026.

C’Chartres Métropole Handball vs Dijon

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le 24 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Dijon au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
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28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

On April 24 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Dijon at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Dijon Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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