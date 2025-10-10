C’Chartres Métropole Handball vs Dunkerque Chartres

C’Chartres Métropole Handball vs Dunkerque Chartres vendredi 10 octobre 2025.

C’Chartres Métropole Handball vs Dunkerque

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Le 10 octobre à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Dunkerque au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

10 .

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 10 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Dunkerque at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

German :

Am 10. Oktober um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Dunkerque im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

Italiano :

Il 10 ottobre alle 20:00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta Dunkerque al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.

Espanol :

El 10 de octubre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrenta al Dunkerque en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Dunkerque Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES