C’Chartres Métropole Handball vs Istres Chartres

C’Chartres Métropole Handball vs Istres

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-09

Le 9 novembre à 17h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Istres au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

English :

On November 9 at 5pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Istres at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

German :

Am 9. November um 17 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Istres im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

Italiano :

Il 9 novembre alle 17.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta l’Istres al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.

Espanol :

El 9 de noviembre a las 17.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrentará al Istres en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.

