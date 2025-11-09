C’Chartres Métropole Handball vs Istres Chartres
C’Chartres Métropole Handball vs Istres Chartres dimanche 9 novembre 2025.
C’Chartres Métropole Handball vs Istres
28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Le 9 novembre à 17h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Istres au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
.
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On November 9 at 5pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Istres at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
German :
Am 9. November um 17 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Istres im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
Italiano :
Il 9 novembre alle 17.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta l’Istres al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.
Espanol :
El 9 de noviembre a las 17.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrentará al Istres en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.
L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Istres Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES