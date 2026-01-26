C’Chartres Métropole Handball vs Nantes Chartres

C'Chartres Métropole Handball vs Nantes

C’Chartres Métropole Handball vs Nantes Chartres mardi 10 février 2026.

C’Chartres Métropole Handball vs Nantes

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :
2026-02-10

Le 10 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Nantes au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
15  .

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 10 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Nantes at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Nantes Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES