C’Chartres Métropole Handball vs Nantes Chartres

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
Début : Mardi 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10 22:00:00
2026-02-10
Le 10 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Nantes au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
On February 10 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Nantes at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
