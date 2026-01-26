C’Chartres Métropole Handball vs Nantes

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Le 10 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Nantes au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

15 .

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 10 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Nantes at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Nantes Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES