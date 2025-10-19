C’Chartres Métropole Handball vs Paris Saint Germain Chartres
C’Chartres Métropole Handball vs Paris Saint Germain Chartres dimanche 19 octobre 2025.
C’Chartres Métropole Handball vs Paris Saint Germain
28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – 45 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 17:00:00
fin : 2025-10-19 19:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Le 19 octobre à 17h, le C’Chartres Métropole Handball affronte le Paris Saint Germain au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
20 .
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 19 at 5pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Paris Saint Germain at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
German :
Am 19. Oktober um 17 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Paris Saint Germain im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
Italiano :
Il 19 ottobre alle 17.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta il Paris Saint Germain al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.
Espanol :
El 19 de octubre a las 17.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrentará al París Saint Germain en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.
L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Paris Saint Germain Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES