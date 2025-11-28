C’Chartres Métropole Handball vs Saint Raphaël Chartres
C’Chartres Métropole Handball vs Saint Raphaël Chartres vendredi 28 novembre 2025.
C’Chartres Métropole Handball vs Saint Raphaël
28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Le 28 novembre à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Saint Raphaël au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
English :
On November 28 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Saint Raphaël at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
German :
Am 28. November um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Saint Raphael im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
Italiano :
Il 28 novembre alle 20.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta il Saint Raphaël al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.
Espanol :
El 28 de noviembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrenta al Saint Raphaël en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.
