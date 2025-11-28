C’Chartres Métropole Handball vs Saint Raphaël Chartres

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00
Le 28 novembre à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Saint Raphaël au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On November 28 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Saint Raphaël at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

German :

Am 28. November um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Saint Raphael im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

Italiano :

Il 28 novembre alle 20.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta il Saint Raphaël al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.

Espanol :

El 28 de noviembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrenta al Saint Raphaël en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.

