C’Chartres Métropole Handball vs Séléstat Chartres

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Le 14 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Séléstat au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

On February 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Séléstat at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

