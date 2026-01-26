C’Chartres Métropole Handball vs Séléstat Chartres
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00
Le 14 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Séléstat au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Séléstat at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
