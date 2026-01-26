C’Chartres Métropole Handball vs Séléstat Chartres

C’Chartres Métropole Handball vs Séléstat

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Le 14 février à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Séléstat au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

On February 14 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Séléstat at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

