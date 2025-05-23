C’Chartres Métropole Handball vs Toulouse Chartres
C’Chartres Métropole Handball vs Toulouse Chartres vendredi 3 avril 2026.
C’Chartres Métropole Handball vs Toulouse
28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le 3 avril à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Toulouse au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
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28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
On April 3 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Toulouse at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.
L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Toulouse Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES