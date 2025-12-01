Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Métropole Handball vs Tremblay Chartres vendredi 12 décembre 2025.

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Vendredi 2025-12-12 20:00:00
Le 12 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Tremblay au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.
English :

On December 12 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Tremblay at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

German :

Am 12. Dezember um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Tremblay im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

Italiano :

Il 12 dicembre alle 20.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta il Tremblay al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.

Espanol :

El 12 de diciembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrenta al Tremblay en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.

