C’Chartres Métropole Handball vs Tremblay

28, rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le 12 décembre à 20h, le C’Chartres Métropole Handball affronte Tremblay au Colisée, rue Danièle Casanova à Chartres.

.

28, rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On December 12 at 8pm, C’Chartres Métropole Handball takes on Tremblay at the Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

German :

Am 12. Dezember um 20 Uhr spielt C’Chartres Metropole Handball gegen Tremblay im Colisée, rue Danièle Casanova in Chartres.

Italiano :

Il 12 dicembre alle 20.00, la Pallamano C’Chartres Métropole affronta il Tremblay al Colisée, in rue Danièle Casanova a Chartres.

Espanol :

El 12 de diciembre a las 20.00 horas, el C’Chartres Métropole Handball se enfrenta al Tremblay en el Colisée, rue Danièle Casanova de Chartres.

L’événement C’Chartres Métropole Handball vs Tremblay Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES