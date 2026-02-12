C’Chartres Rugby vs CSM Gennevillois Chartres
C’Chartres Rugby vs CSM Gennevillois Chartres dimanche 8 mars 2026.
C’Chartres Rugby vs CSM Gennevillois
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Le 8 mars à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le CSM Gennevillois au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On March 8 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on CSM Gennevillois at the Bas-Bourgs stadium.
