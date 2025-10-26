C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres

C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres dimanche 26 octobre 2025.

C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 15:15:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Le 26 octobre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le Évreux AC Rugby au stade des Bas-Bourgs.

.

Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 26 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on Évreux AC Rugby at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 26. Oktober um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf Évreux AC Rugby.

Italiano :

Il 26 ottobre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’Évreux AC Rugby allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 26 de octubre a las 15.15 h, el C’Chartres Rugby se enfrenta al Évreux AC Rugby en el estadio Bas-Bourgs.

L’événement C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres a été mis à jour le 2025-10-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES