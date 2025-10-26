C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres
Le 26 octobre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le Évreux AC Rugby au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 26 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on Évreux AC Rugby at the Bas-Bourgs stadium.
German :
Am 26. Oktober um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf Évreux AC Rugby.
Italiano :
Il 26 ottobre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’Évreux AC Rugby allo stadio Bas-Bourgs.
Espanol :
El 26 de octubre a las 15.15 h, el C’Chartres Rugby se enfrenta al Évreux AC Rugby en el estadio Bas-Bourgs.
