Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres

C'Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby

C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres dimanche 26 octobre 2025.

C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26 15:15:00
fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :
2025-10-26

Le 26 octobre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le Évreux AC Rugby au stade des Bas-Bourgs.
  .

Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 26 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on Évreux AC Rugby at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 26. Oktober um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf Évreux AC Rugby.

Italiano :

Il 26 ottobre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’Évreux AC Rugby allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 26 de octubre a las 15.15 h, el C’Chartres Rugby se enfrenta al Évreux AC Rugby en el estadio Bas-Bourgs.

L’événement C’Chartres Rugby vs Évreux AC Rugby Chartres a été mis à jour le 2025-10-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES