C’Chartres Rugby vs Le Havre AC Chartres
C’Chartres Rugby vs Le Havre AC Chartres dimanche 15 février 2026.
C’Chartres Rugby vs Le Havre AC
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15 15:15:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Le 15 février à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte Le Havre A.C. au stade des Bas-Bourgs.
.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On February 15 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on Le Havre A.C. at the Bas-Bourgs stadium.
L’événement C’Chartres Rugby vs Le Havre AC Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES