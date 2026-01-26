C’Chartres Rugby vs Le Havre AC

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 15:15:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Le 15 février à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte Le Havre A.C. au stade des Bas-Bourgs.

.

Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On February 15 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on Le Havre A.C. at the Bas-Bourgs stadium.

L’événement C’Chartres Rugby vs Le Havre AC Chartres a été mis à jour le 2026-01-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES